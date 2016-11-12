В США подстрелили участника акции против Трампа

В Портленде (США) во время акции протеста противников новоизбранного президента США Дональда Трампа один из участников получил огнестрельные ранения в результате столкновения с рядовым гражданином.

Об этом 12 ноября сообщает The Washington Post со ссылкой на данные полиции.

Согласно сообщению, стрельба произошла в ночь на субботу, по митингующим стрелял мужчина, который находился в машине.

"Мужчина вышел из машины и несколько раз выстрелил в демонстрантов. ... Полиция оказала помощь пострадавшему, но не задерживала подозреваемого", - говорится в сообщении.

Акции протеста после победы Трампа проходят в Портленде: там демонстранты вышли на улицы уже во вторник, не дождавшись окончательных сообщений о победе Трампа на выборах.

Во время акции участники бросали горящие смеси в полицейских, уничтожали имущество, сообщалось о раненых во время митингов. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты, пытаясь разогнать толпу протестующих.

Всего, по данным СМИ, в разных городах арестованы более 220 человек, из них 185 - в Лос-Анджелесе.