Суд над Кернесом знову перенесено: не долікувався
Засідання Київського райсуду Полтави стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, призначене на понеділок, 14 листопада, перенесено на 28 листопада.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Олександр Гунченко.
"Перенесення судового засідання обумовлене необхідністю проведення реабілітації після оперативного втручання, яке переніс Геннадій Адольфович. Суд призначив засідання на 28 листопада", – сказав Гунченко.
Як відомо, суд у справі Кернеса переносили неодноразово через його лікування за кордоном.
Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні, побитті двох учасників Євромайдану і погрозах вбивством.
Харківський міський голова заявляє, що кримінальне провадження проти нього є сфабрикованим.
28 квітня 2014 року Кернес був важко поранений під час пробіжки по Білгородському шосе в Харкові. З того часу він пересувається в інвалідному візку.
За фактом замаху на вбивство мера було відкрито кримінальне провадження.