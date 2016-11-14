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Суд над Кернесом снова перенесен: не долечился

Понедельник, 14 ноября 2016, 13:22

Заседание Киевского райсуда Полтавы в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, назначенное на понедельник, 14 ноября, перенесено на 28 ноября.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат Александр Гунченко.

"Перенос судебного заседания обусловлен необходимостью проведения реабилитации после оперативного вмешательства, которое перенес Геннадий Адольфович. Суд назначил заседание на 28 ноября", – сказал Гунченко.

Как известно, суд по делу Кернеса переносили неоднократно из-за его лечения за границей.

Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозах убийством.

Харьковский городской голова заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.

28 апреля 2014 Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородском шоссе в Харькове. С тех пор он передвигается в инвалидной коляске.

По факту покушения на убийство мэра было открыто уголовное производство.

Темы: Кернессуд
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