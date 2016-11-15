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У сина Пшонки таки відібрали 15 тисяч га мисливських угідь

Вівторок, 15 листопада 2016, 10:31

Господарський суд Києва скасував рішення Київської облради про надання в користування мисливських угідь площею 15,3 тисяч га у Фастівському районі товариству, яке пов’язують із сином колишнього Генпрокурора.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, судом також визнано недійсним договір про умови ведення мисливського господарства та зобов’язано відповідача повернути вказані мисливські угіддя.

Генпрокуратура нагадує, що у 2011 році Київська обласна рада надала ТОВ "Укрмістобудпроект" ці угіддя для ведення мисливського господарства строком на 25 років.

"Втім, товариство порушило умови договору і не маючи дозволу постійного землекористувача ДП "Фастівське лісове господарство" розпочало будівництво будівлі, лазні з басейном та котельні. Внаслідок таких дій пошкоджено лісові насадження", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, про розірвання цього договору з компанією Пшонки Генпрокуратура повідомляла ще у вересні 2014 року. Однак пізніше ці рішення скасовувалися судами вищих інстанцій і направлялися на повторний розгляд.

Влітку 2016 року журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.

Генпрокуратура заперечила ці звинувачення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПшонкаГенпрокуратураКиївська областьземля
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