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У сына Пшонки все же отобрали 15 тысяч га охотничьих угодий

Вторник, 15 ноября 2016, 10:31

Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевского облсовета о предоставлении в пользование охотничьих угодий площадью 15,3 тысяч га в Фастовском районе обществу, которое связывают с сыном бывшего Генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, суд также признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства и обязал ответчика вернуть указанные охотничьи угодья.

Генпрокуратура напоминает, что в 2011 году Киевская областная рада предоставила ООО "Укрмістобудпроект" эти угодья для ведения охотничьего хозяйства сроком на 25 лет.

"Впрочем, общество нарушило условия договора и не имея разрешения постоянного землепользователя ГП "Фастовское лесное хозяйство" начало строительство здания, бани с бассейном и котельной. Вследствие таких действий повреждены лесные насаждения", – говорится в сообщении.

Как известно, о расторжении этого договора с компанией Пшонки Генпрокуратура сообщала еще в сентябре 2014 года. Однако позже эти решения отменялись судами вышестоящих инстанций и направлялись на повторное рассмотрение.

Летом 2016 года журналисты программы "Наші гроші" по итогам своего расследования опубликовали сюжет, согласно которому прокуратура сорвала возврат государству лесных угодий Пшонки и Арбузова.

Генпрокуратура опровергла эти обвинения.

Темы: ПшонкаГенпрокуратураКиевская областьземля
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