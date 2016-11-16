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Спецслужби РФ призначили чергового "українського диверсанта" – штаб АТО

Середа, 16 листопада 2016, 12:23

В штабі АТО наголошують, що повідомлення спецслужб РФ про затримання чергових "українських диверсантів" в Криму є провокацією російської пропаганди.

Про це на брифінгу в середу в Києві сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Робимо аналіз повідомлень спецслужб Російської Федерації, дійшли висновку, що вони пішли вже новаторським шляхом: оголошують про затримку начебто українських диверсантів не тільки по понеділках, а й по середах", – сказав полковник.

"Ще раз заспокоїмо наших громадян: жодного українського військовослужбовця так звані специ російські не затримували. Знову вони когось призначили цим "українським диверсантом"", – наголосив речник АТО.

За словами Лисенка, на території Криму, на жаль, залишилися наші співвітчизники, які колись проходили службу в лавах ЗСУ.

"Вони є пенсіонерами, які проживають на цій території і можуть бути використані як вірогідний потенціал, щоб колись їх оголосити "українськими диверсантами", – додав він.

У свою чергу в МЗС "Українській правді" повідомили, що перевіряють інформацію, щодо затримання українського громадянина в окупованому Криму.

Раніше в середу у Росії заявили про затримання  в Сімферополі громадянина України, якого назвали нібито співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У нього нібито було вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВУ.

Це вже третя спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовці диверсій і відправці розвідників.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Також ФСБ РФ заявило про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею.

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяармія
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