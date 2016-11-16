Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы РФ назначили очередного "украинского диверсанта" – штаб АТО

Среда, 16 ноября 2016, 12:23

В штабе АТО отмечают, что сообщение спецслужб РФ о задержании очередных "украинских диверсантов" в Крыму является провокацией российской пропаганды.

Об этом на брифинге в среду в Киеве сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Делаем анализ сообщений спецслужб Российской Федерации, пришли к выводу, что они пошли уже новаторским путем: объявляют о задержке вроде украинских диверсантов не только по понедельникам, но и по средам", - сказал полковник.

"Еще раз успокоим наших граждан: ни одного украинского военнослужащего так называемые спецы российские не задерживали. Опять они кого-то назначили этим "украинским диверсантом"", - подчеркнул спикер АТО.

По словам Лысенко, на территории Крыма, к сожалению, остались наши соотечественники, которые когда-то проходили службу в рядах ВСУ.

"Они являются пенсионерами, которые проживают на этой территории и могут быть использованы в качестве вероятного потенциал, чтобы когда их объявить "украинскими диверсантами", - добавил он.

В свою очередь в МИД "Украинской правде" сообщили, что проверяют информацию относительно задержания украинского гражданина в оккупированном Крыму.

Это уже третья попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий и отправке разведчиков.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Также ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Росcия
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: