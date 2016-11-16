Антикорупційний комітет ВР чекає Гриніва зі звітом про майно

Голова комітету з протидії корупції Єгор Соболєв сподівається, що голова фракції БПП у Ігор Гринів прозвітує про походження свого майна.

Про це він пише у своєму Facebook у середу.

За словами Соболєва, Гриніва запрошено 16 листопада на 17:00 до парламентського комітету з протидії корупції.

"Після того, як журналісти програми "Схеми" не отримали від нього відповідей про походження його майна, я закликав пана Гриніва ініціювати розслідування Антикорупційним бюро – чи немає в його діях ознак незаконного збагачення", – пише нардеп.

Водночас, за словами Соболєва, Гринів у відповідь запропонував виступити з відкритим звітом на нашому комітеті тож йому було направлено офіційного листа, що він це може зробити 16 листопада.

"Звісно, публічні пояснення не підміняють необхідності спілкування декларанта з детективами Антикорупційного бюро. Як на мене, це має стати доброю традицією: політик, до чиєї е-декларації виникли запитання, має публічно відповісти на них і стати фігурантом розслідування НАБУ", – вважає голова профільного комітету.

Соболєв нагадав, що сам написав звернення з проханням порушити кримінальне провадження щодо Ігоря Гриніва.

Українська правда