Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорупційний комітет ВР чекає Гриніва зі звітом про майно

Середа, 16 листопада 2016, 14:10

Голова комітету з протидії корупції Єгор Соболєв сподівається, що голова фракції БПП у Ігор Гринів прозвітує про походження свого майна.

Про це він пише у своєму Facebook у середу.

За словами Соболєва, Гриніва запрошено 16 листопада на 17:00 до парламентського комітету з протидії корупції.

"Після того, як журналісти програми "Схеми" не отримали від нього відповідей про походження його майна, я закликав пана Гриніва ініціювати розслідування Антикорупційним бюро – чи немає в його діях ознак незаконного збагачення", – пише нардеп.

Водночас, за словами Соболєва, Гринів у відповідь запропонував виступити з відкритим звітом на нашому комітеті тож йому було направлено офіційного листа, що він це може зробити 16 листопада.

"Звісно, публічні пояснення не підміняють необхідності спілкування декларанта з детективами Антикорупційного бюро. Як на мене, це має стати доброю традицією: політик, до чиєї е-декларації виникли запитання, має публічно відповісти на них і стати фігурантом розслідування НАБУ", – вважає голова профільного комітету.

Соболєв нагадав, що сам написав звернення з проханням порушити кримінальне провадження щодо Ігоря Гриніва.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БППВерховна РадаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: