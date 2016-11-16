Антикоррупционный комитет ВР ждет Грынива с отчетом об имуществе

Председатель комитета по противодействию коррупции Егор Соболев надеется, что председатель фракции БПП в Игорь Грынив отчитается о происхождении своего имущества.



Об этом он пишет в своем Facebook в среду.



По словам Соболева, Гринев приглашен 16 ноября на 17:00 в парламентский комитет по противодействию коррупции.



"После того, как журналисты программы "Схемы" не получили от него ответов о происхождении его имущества, я призвал господина Грынива инициировать расследование Антикоррупционного бюро – нет ли в его действиях признаков незаконного обогащения", – пишет нардеп.



Однако, по словам Соболева, Грынив в ответ предложил выступить с открытым отчетом на нашем комитете и ему было направлено официальное письмо, что он это может сделать 16 ноября.



"Конечно, публичные объяснения не подменяют необходимости общения декларанта с детективами Антикоррупционного бюро. По-моему, это должно стать доброй традицией: политик, к чьей электронной декларации возникли вопросы, должен публично ответить на них и стать фигурантом расследования НАБУ", – считает председатель профильного комитета.



Соболев напомнил, что сам написал обращение с просьбой возбудить уголовное производство в отношении Грынива.



Украинская правда