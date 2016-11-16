Деркач отримав повістку на допит – Луценко

Слідство допитає позафракційного депутата Андрія Деркача у справі нардепа "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко після засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо дозволу на притягнення Новинського до відповідальності.

"Він (Деркач) не змінив свої покази", - зазначив глава ГПУ.

"Рішення слідства допитати Деркача залишається в силі. Ми надіслали йому повістку декілька днів тому, він пояснив, що готується поїхати на гору Афон. З молитовних потреб. Наскільки я знаю, він звідти повернувся. Разом з паном Новинським. Тож ми його обов'язково допитаємо", - додав Луценко.

Раніше Новинський заявив, що перебуває в хороших стосунках зі своїм колегою депутатом Андрієм Деркачем, за чиєю заявою було відкрито провадження про тиск на предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира.

Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи митрополита Олександра Драбинка, який був помічником Володимира.

Під час цього засідання регламентного комітету Новинський попросив допитати Януковича у цій справі.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда