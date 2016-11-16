Деркач получил повестку на допрос – Луценко

Следствие допросит внефракционного депутата Андрея Деркача в деле нардепа "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета Верховной Рады о разрешении на привлечение Новинского к ответственности.

"Он (Деркач) не изменил свои показания", - отметил он.

"Решение следствия допросить Деркача остается в силе. Мы направили ему повестку несколько дней назад, он объяснил, что готовится поехать на гору Афон. По молитвенным нуждам. Насколько я знаю, он оттуда вернулся. Вместе с господином Новинским. Поэтому мы его обязательно допросим", - добавил Луценко.

Ранее Новинский заявил, что находится в хороших отношениях со своим коллегой депутатом Андреем Деркачем, по чьму заявлением было открыто производство о давлении на предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира.

Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы митрополита Александра Драбинко, который был помощником Владимира.

Во время заседания регламентного комитета Новинский попросил допросить Януковича в этом деле.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда