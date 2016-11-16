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Геращенко: У Мінську порушувати питання затриманих у Криму не маємо повноважень

Середа, 16 листопада 2016, 21:45

Під час засіданьТристоронньої контактної групи у Мінську не обговорюватимуть питання затримання українців в окупованому Криму.

Про це у коментарі "Українській правді" заявила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Ні, мінські угоди стосуються тільки Донбасу і на жаль кейс Криму не входить до них і не обговорюється в Мінську ніяк. Ми констатуємо і на гуманітарній підгрупі, і на ТКГ занепокоєння значним збільшенням кількості заручників, яких хапають в Криму, на окупованій території", - сказала вона.

За словами Геращенко, представники України у ТКГ не мають повноважень повноважень порушувати "кримські питання" в Мінську.

"Затримані в Криму найбільш безправні, адже там немає і не може бути українських консулів, до них не допускають міжнародні місії, ми нічого не знаємо про них і їх утримання, з того відео, що викладає в мережу ФСБ явно видно, що людей катують і на них здійснюють психологічний тиск", - заявила вона.

Як відомо, останнім часом у російських ЗМІ дедалі частіше з'являються повідомлення про нібито затримання так званих "українських диверсантів". Зазвичай після таких заяв у мережі з'являються сумнівного змісту відео, на яких начебто зафіксований процес затримання або свідчення "диверсантів"

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП

Теми: КримГеращенко
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