Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: В Минске поднимать вопрос задержанных в Крыму не имеем полномочий

Среда, 16 ноября 2016, 21:45

Во время заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске не будут обсуждать вопрос задержания украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Нет, минские соглашения касаются только Донбасса и к сожалению кейс Крыма не входит в них и не обсуждается в Минске никак. Мы констатируем и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ озабоченность значительным увеличением количества заложников, которых хватают в Крыму, на оккупированной территории", - сказала она.

По словам Геращенко, представители Украины в ТКГ не имеют полномочий полномочий поднимать "крымский вопрос" в Минске.

"Задержанные в Крыму наиболее бесправны, ведь там нет и не может быть украинских консулов, к ним не допускают международные миссии, мы ничего не знаем о них и их содержании, из того видео, что выкладывает в сеть ФСБ, явно видно, что людей пытают и на них осуществляют психологическое давление ", - заявила она.

Как известно, в последнее время в российских СМИ все чаще появляются сообщения о якобы задержании так называемых "украинских диверсантов". Обычно после таких заявлений в сети появляются сомнительного содержания видео, на которых якобы зафиксирован процесс задержания или показания "диверсантов"

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП

Темы: КрымГеращенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Крым
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: