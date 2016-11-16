Геращенко: В Минске поднимать вопрос задержанных в Крыму не имеем полномочий

Во время заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске не будут обсуждать вопрос задержания украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Нет, минские соглашения касаются только Донбасса и к сожалению кейс Крыма не входит в них и не обсуждается в Минске никак. Мы констатируем и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ озабоченность значительным увеличением количества заложников, которых хватают в Крыму, на оккупированной территории", - сказала она.

По словам Геращенко, представители Украины в ТКГ не имеют полномочий полномочий поднимать "крымский вопрос" в Минске.

"Задержанные в Крыму наиболее бесправны, ведь там нет и не может быть украинских консулов, к ним не допускают международные миссии, мы ничего не знаем о них и их содержании, из того видео, что выкладывает в сеть ФСБ, явно видно, что людей пытают и на них осуществляют психологическое давление ", - заявила она.

Как известно, в последнее время в российских СМИ все чаще появляются сообщения о якобы задержании так называемых "украинских диверсантов". Обычно после таких заявлений в сети появляются сомнительного содержания видео, на которых якобы зафиксирован процесс задержания или показания "диверсантов"

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП