Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції ООН по Криму

Четвер, 17 листопада 2016, 04:27

У МЗС Білорусі заявили, що проект резолюції про порушення прав людини в Криму "не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України".

Про це йдеться в заяві прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мірончика.

"Голосування Білорусі по країновим резолюціям про порушення прав людини, що відбулося 15 листопада в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, стало предметом численних і такими, що не мають нічого спільного з дійсністю, спекуляцій в ЗМІ. До речі, всього таких документів було чотири, але "ущипнути" Білорусь захотілося з приводу тільки одного з них, пов'язаного з Україною", - зазначив він.

"У зв'язку з цим хочу відзначити, що позиція Республіки Білорусь по Україні не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, на наше тверде переконання, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України", - заявив Мирончик.

За його словами, Білорусь на собі випробувала, наскільки деструктивний механізм країнових резолюцій, і "твердо впевнена, що їх прийняття - це шлях в нікуди".

У заяві говориться, що ця практика, вироблена в роки холодної війни, нав'язується ООН окремими країнами для просування власних інтересів.

"І це особливо очевидно в ситуації, коли міжнародним співтовариством вже вироблена нова процедура - Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Вона теж не ідеальна, але, як мінімум, заснована на рівноправному, конструктивному і професійному діалозі ", - йдеться в заяві.

Мірончик заявив, що дана позиція була доведена главою МЗС Білорусі Володимиром Макєєм до глави МЗС України Павла Клімкіна.

15 листопада ООН прийняла резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму. Проти резолюції проголосувало 23 країни, серед яких Білорусь.

Теми: БілорусьООНКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
На фронті загинув білоруський доброволець
Ракети, які летіли з боку Білорусі, могли бути запущені з Тамбова – Ігнат
Росіяни атакували Україну "Кинджалами"
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: