У Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції ООН по Криму

У МЗС Білорусі заявили, що проект резолюції про порушення прав людини в Криму "не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України".

Про це йдеться в заяві прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мірончика.

"Голосування Білорусі по країновим резолюціям про порушення прав людини, що відбулося 15 листопада в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, стало предметом численних і такими, що не мають нічого спільного з дійсністю, спекуляцій в ЗМІ. До речі, всього таких документів було чотири, але "ущипнути" Білорусь захотілося з приводу тільки одного з них, пов'язаного з Україною", - зазначив він.

"У зв'язку з цим хочу відзначити, що позиція Республіки Білорусь по Україні не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, на наше тверде переконання, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України", - заявив Мирончик.

За його словами, Білорусь на собі випробувала, наскільки деструктивний механізм країнових резолюцій, і "твердо впевнена, що їх прийняття - це шлях в нікуди".

У заяві говориться, що ця практика, вироблена в роки холодної війни, нав'язується ООН окремими країнами для просування власних інтересів.

"І це особливо очевидно в ситуації, коли міжнародним співтовариством вже вироблена нова процедура - Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Вона теж не ідеальна, але, як мінімум, заснована на рівноправному, конструктивному і професійному діалозі ", - йдеться в заяві.

Мірончик заявив, що дана позиція була доведена главою МЗС Білорусі Володимиром Макєєм до глави МЗС України Павла Клімкіна.

15 листопада ООН прийняла резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму. Проти резолюції проголосувало 23 країни, серед яких Білорусь.