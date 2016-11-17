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В Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции ООН по Крыму

Четверг, 17 ноября 2016, 04:27

В МИД Беларуси заявили, что проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму "не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика. 

"Голосование Беларуси по страновым резолюциям о нарушениях прав человека, состоявшееся 15 ноября в Третьем комитете Генассамблеи ООН, стало предметом многочисленных и не имеющих ничего общего с действительностью спекуляций в СМИ. Кстати, всего таких документов было четыре, но "ущипнуть" Беларусь захотелось по поводу только одного из них, связанного с Украиной", - отметил он.

"В этой связи хочу отметить, что позиция Республики Беларусь по Украине не поменялась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - заявил Мирончик.

По его словам, Беларусь на себе испытала, насколько деструктивен механизм страновых резолюций, и "твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда".

В заявлении говорится, что эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается ООН отдельными странами для продвижения собственных интересов.

"И это особенно очевидно в ситуации, когда международным сообществом уже выработана новая процедура – Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека. Она тоже не идеальна, но, как минимум, основана на равноправном, конструктивном и профессиональном диалоге", - говорится в заявлении.

Мирончик заявил, что данная позиция была доведена главой МИД Беларуси Владимиром Макеем до главы МИД Украины Павла Климкина.

15 ноября ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Против резолюции проголосували 23 страны, среди которых Беларусь.

Темы: БеларусьООНКрым
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