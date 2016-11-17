Чубаров: Мінськ не може тепер залишатися місцем переговорів

Мінськ не може бути місцем переговорів із вирішення конфлікту на сході України після того, як Білорусь не підтримала в ООН український проект резолюції про порушення прав людини в Криму.

Так вважає народний депутат України й один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров.

"Напередодні засідання (15 листопада 2016 року) Третього комітету ООН Росія відвела Білорусі роль шниря, заточеного на зрив розгляду проекту Резолюції про ситуацію із правами людини в окупованому РФ Криму", – написав він у Facebook.

"Зрозуміло, уся відповідальність за таку принизливу для Білорусі роль покладається на офіційну владу Білорусі", – додав Чубаров

"Очевидним є також і те, що Мінськ не може й далі залишатися місцем проведення зустрічей і переговорів з усього спектру питань, пов'язаних із агресією Росії проти України", – переконаний він.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі звинуватило ЗМІ в необґрунтованих спекуляціях навколо голосування в Третьому комітеті Генасамблеї ООН 15 листопада.

"Усього таких документів (країнових резолюцій – ред.) було чотири, але "ущипнути" Білорусь захотілося з приводу лише одного з них, пов'язаного з Україною", – заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

За його словами, позиція Білорусі щодо України "не змінилась ані на йоту".

"Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині й, на наше стійке переконання, не має жодного відношення до теми територіальної цілісності України", – заявив він.

"Білорусь на собі відчула, наскільки деструктивний і несправедливий механізм країнових резолюцій, і твердо певна, що їх ухвалення – це шлях у нікуди. Ця практика, вироблена в роки холодної війни, нав'язується Організації Об'єднаних Націй окремими країнами винятково для просування власних інтересів", – додав Мирончик.

Він зазначив, що є інша процедура – Універсальний періодичний огляд Ради ООН із прав людини, яка не ідеальна, але заснована на рівноправному діалозі.

"Ми завжди відкрито голосуємо проти країнових резолюцій, де б вони не розглядалися – у Женеві чи Нью-Йорку", – заявив представник МЗС Білорусі.

"Це – не свідчення підтримки країн, які стають об'єктами резолюцій, а свідчення нашого послідовного несприйняття лицемірних підходів до теми прав людини, які нав'язуються Організації Об'єднаних Націй окремими державами за принципом "я краще знаю, що вам треба робити", – пояснив він.

За словами Мирончика, позицію про неприйнятність механізму країнових резолюцій у Нью-Йорку підтримали низка держав, які разом становлять понад половину населення планети, і про неї повідомлено голові МЗСів, у тому числі й України.

Олена Рощенко, УП