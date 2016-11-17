Ляшко просить забрати громадянство у "московської зозулі" Тимошенко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко просить президента Петра Порошенка позбавити лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко українського громадянства.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати Путінський кремлівський план по захопленню влади (в Україні – ред.). Моєї злості немає меж", – заявив Ляшко.

"Взяла зозуля московська, використала дєда (Юрія Шухевича – ред.), героя, політв’язня, у своїх брудних кремлівських іграх", – обурився він.

"Тому я звертаюся з вимогою до президента Порошенка: позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність. Хай їй Путін надасть російське громадянство. Вона цього заслужила – разом з російським громадянством звання героя Росії, за підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводить в Україні", – сказав Ляшко.

На його думку, Тимошенко могла сама запропонувати імпічмент президенту: "Ти герой, ти хочеш відставки Петра – вийди на трибуну й скажи, що я хочу відставки Порошенка. Ти чого перед собою дєда пхаєш, лиса драна? Ти що собі дозволяєш? Моїх депутатів використовувати в кремлівських іграх! Я голову відкручу любому, хто розвалює країну".

"Тимошенко домовилась із Путіним. Ці профурсетки "інтеровські" – бойки, льовочкіни, медведчуки – крутять цю зозулю кожен день, з самого ранку, і всі російські канали. Тому що вона хоче влади – хоче влади ціною знищення країни, її розвалу", – заявив лідер "радикалів".

"Їй не подобається Петро? Він мені ще менше подобається, ніж їй. Бо вона з ним не один раз домовлялася. А я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається, але я не дам розвалити країну", – додав він.

"І той, хто домовляється з кремлівськими чортами заради того, щоб отримати владу в країні, ти подумай, дура: ти на чому її отримаєш – на розвалинах України? Ми вже втратили Донбас і Крим. Завтра після реалізації московського сценарію румуни заберуть Чернівці, Угорщина забере Закарпаття... Де буде Харків, де буде Одеса? Де ти будеш хазяйнувати? Мозги відсохли взагалі у прагненні влади", – сказав Ляшко

"І заради влади домовляється з Путіним? Використовує кума Путіна, свого друга старого Медведчука? І мого депутата Шухевича ведуть на бойню – московську бойню – а потім ще й грохнуть хотіли", – обурився він.

"Тому я вимагаю від Порошенка-президента позбавити Тимошенко українського громадянства і вислать в Росію. Її там з нетерпінням чекають – і за газ, і за все інше", – заявив Ляшко.

Відповідно до закону "Про громадянство України", вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням самої особи. Серед підстав для втрати громадянства немає антидержавної й підривної діяльності. Громадянина не можуть вигнати з батьківщини.

Олена Рощенко, УП