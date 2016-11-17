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КС заслухає Парубія, Гриніва, Яценюка й Ко про "мовний закон"

Четвер, 17 листопада 2016, 12:56
КС заслухає Парубія, Гриніва, Яценюка й Ко про мовний закон

Конституційний Суд вирішив залучити як свідків у справі про конституційність "мовного закону" Колесніченка-Ківалова Андрія Парубія, Ігоря Гриніва, Арсенія Яценюка, Сергія Соболєва й інших депутатів Верховної Ради 6 скликання.

На засіданні в четвер судді КС задовольнили відповідне клопотання юриста партії "Свобода" Олега Бондарчука, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд також погодився залучити ряд експертів до розгляду даного питання: юриста й екс-"регіонала" Сергія Головатого, директора Інституту української мови Павла Гриценка й заступника голови Координаційної ради з питань застосування української мови у всіх сферах суспільного життя при Мінкульті Тараса Марусика.

Крім того, КС задовольнив клопотання депутата від "Народного фронту" Леоніда Ємця про залучення до даного провадження низки матеріалів, які, на його думку, є, необхідними доказами при розгляді цього питання.

Зокрема, за словами Ємця, йдеться про лист Державної прикордонної служби про те, що 22 депутати з тих, які проголосували "за" закон, були в той час за межами України, і довідку з апарату ВР, де 11 депутатів повідомили, що не голосували "за", а також про відеозапис "кнопкодавного" голосування.

Головуючий на засіданні в.о. глави КС Віктор Кривенко повідомив, що в розгляді питання про конституційність мовного закону оголошується перерва для підготовки експертів і свідків для участі у процесі.

Дату наступного засідання буде оголошено пізніше.

Зранку КС пікетували з вимогою скасувати закон колишніх "регіоналів", який надавав переваги, зокрема, російській мові в низці регіонів.

Як відомо, 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні "мовний закон" із порушенням процедури. "За" нього проголосували 190 з 194 депутатів фракції "Партії регіонів", Головатий був відсутній.

"Регіонал" Михайло Чечетов тоді заявив, що опозицію "розвели, як кошенят".

У липні того року противники "мовного закону" голодували під "Українським домом" на знак протесту.

Однак 8 серпня 2012 року тодішній президент Віктор Янукович підписав закон "Про засади державної мовної політики".

23 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані й зміни влади, Верховна Рада скасувала закон про засади державної мовної політики авторства Колесніченка.

Теми: КСмовазаконодавствоПартія регіонів
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