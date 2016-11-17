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КС заслушает Парубия, Грынива, Яценюка и Ко о "языковом законе"

Четверг, 17 ноября 2016, 12:56
КС заслушает Парубия, Грынива, Яценюка и Ко о языковом законе

Конституционный Суд решил привлечь как свидетелей по делу о конституционности "языкового закона" Колесниченко-Кивалова Андрея Парубия, Игоря Грынива, Арсения Яценюка и Сергея Соболева и других депутатов Верховной Рады 6 созыва.

На заседании в четверг судьи КС удовлетворили соответствующее ходатайство юриста партии "Свобода" Олега Бондарчука, сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд также согласился привлечь ряд экспертов к рассмотрению данного вопроса: юриста и экс-"регионала" Сергея Головатого, директора Института украинского языка Павла Гриценко и заместителя главы Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Минкульте Тараса Марусика.

Кроме того, КС удовлетворил ходатайство депутата от "Народного фронта" Леонида Емца о привлечении к данному производству ряда материалов, которые, по его мнению, являются, необходимыми доказательствами при рассмотрении этого вопроса.

В частности, по словам Емца, речь идет о письме Государственной пограничной службы о том, что 22 депутата из голосовавших "за" закон были в то время за пределами Украины, и справку из аппарата ВР, где 11 депутатов сообщили, что не голосовали "за", а также о видеозаписи "кнопкодавного" голосования.

Председательствующий на заседании и.о. главы КС Виктор Кривенко сообщил, что в рассмотрении вопроса о конституционности языкового закона объявляется перерыв для подготовки экспертов и свидетелей для участия в процессе.

Дата следующего заседания будет объявлена позже.

Утром КС пикетировали с требованием отменить закон бывших "регионалов", который предоставлял преимущества, в частности, русскому языку в ряде регионов.

Как известно, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла во втором чтении "языковой закон" с нарушением процедуры. "За" него проголосовали 190 из 194 депутатов фракции "Партии регионов", Головатый отсутствовал.

"Регионал" Михаил Чечетов тогда заявил, что оппозицию "развели, как котят".

В июле того года противники "языкового закона" голодали под "Украинским домом" в Киеве в знак протеста.

Однако 8 августа 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон "О принципах государственной языковой политики".

23 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане и смены власти, Верховная Рада отменила закон о принципах государственной языковой политики авторства Колесниченко.

Темы: КСязыкзаконодательствоПартия регионов
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