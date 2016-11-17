Садовый узнал о задержании львовского чиновника из СМИ

Городской председатель Львова Андрей Садовый считает, что в случае подтверждения подозрений в получении взятки начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец должен отвечать за содеянное.



Об этом он заявил 17 ноября во время брифинга по случаю открытия трамвайной линии на Сихов, передает Zaxid.net.



"Если человек виновен, то он должен быть наказан в соответствии с законом. Но сейчас я не могу сказати виновен этот человек или нет", – лаконично ответил на вопросы журналистов Садовый.



Мэр отметил, что о задержании Юрия Гольца он узнал из СМИ.

Как известно, ранее в СБУ заявили, что начальник управления жилищного хозяйства городского совета Львова Юрия Гольца задержали при получении "отката" от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по ремонту домов и благоустройству города.



В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Facebook фото задержанного Гольца с открытым лицом (на фотографиях СБУ оно было скрыто) и добавил, что Голец уже рассказал о размерах "откатов".

Ранее о задержании Гольца за взятку сообщили львовские СМИ. По их данным, он получил не 80, а 90 тысяч гривен, а в целом требовал 800 тысяч.

Также в нескольких чиновников львовской мэрии в четверг проходят обыски.

в конце октября прокуратура Львовской области объявила Гольцу о подозрении относительно незаконного обращения с отходами на Грибовичской свалке, на которой в мае в результате пожара и обвала погибли люди.

Впрочем, как отмечал в начале ноября прокурор Львовщины Юрий Квяткивский, Гольца так и не отстранили от работы. Суд отпустил его под личное обязательство.

В то же время в четверг стало известно, что во фракции "Самопомич" собирают голоса за отставку генпрокурора Луценко.