Бурбак назвав мітинги антимайданом: людей звозили за 500 гривень

Лідер фракції "Народного фронту" Максим Бурбак розповів, що частину учасників акцій протесту, які проходили у центрі Києва 15 листопада, політики привезли до столиці за гроші.

Про це він сказав у Верховній Раді, закликаючи підтримати законопроект президента про врегулювання питання ошуканих вкладників.

"Я з ними спілкувався також. Вони там на вулиці стоять і справедливо вимагають від нас врегулювання цих конфліктів. Але я спілкувався з тими вкладниками, яких не привезли за 500 гривень із Житомира, не набирали по всій Україні для того, щоб розхитати ситуацію, для того щоб разом з "Опоблоком" ходити під НБУ й заводити, розхитувати ситуацію в країні", – сказав Бурбак.

"Ми не дамо звозити людей на Антимайдан, не буде цього", – заявив він.

Бурбак заявив, що фракція "Народного фронту" майже повним складом була учасником Революції Гідності: "Ми тоді стояли за ідею, а не за 500 гривен для того, щоб звозити і вирішувати свої власні питання".

"Всім політиканам не раджу… Народ України вам не повірить", – додав він.

Перед його виступом лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко привітала ошуканих вкладників із "перемогою":

"Саме ваша сила синергії, ваш тиск на президента персонально (подіяв) – і президент, боячись вашої сьогоднішньої акції, запросив ошуканих вкладників банку "Михайлівський" і підписав перед телебаченням законопроект… Це справжня перемога людей. Без тиску вулиці ні цей президент, ні ця Рада, ні Кабінет міністрів діяти не можуть".

За словами Тимошенко, Рада ошуканих вкладників оголосила збір на 15 листопада тих, хто постраждав від банківської системи, зокрема валютних вкладників, "для того, щоб натиснути на президента і примусити діяти", – і це спрацювало.

Вона закликала всіх громадян: "Ваше життя свідомо нищиться корупціонерами найвищого ґатунку, президентом-олігархом. Боріться".

Журналісти й користувачі соцмереж повідомляли про те, що кілька розрізнених мітингів біля Верховної Ради та Національного банку виглядають дуже організованими.

Їм передували повідомлення про пошук людей для мітингів.

Людей збирали на Хрещатику на 9 ранку.

Була інформація і про платню учасникам акцій.

Раніше Служба безпеки України заявила, що акціями вкладників банку 15 листопада розпочнеться реалізація плану "Шатун", вигаданого російською владою для дестабілізації ситуації в Україні та перешкоджання наданню безвізового режиму з Євросоюзом Україні.

СБУ призначила розслідування щодо злитих 23 жовтня "листів" помічника президента РФ Владислава Суркова, у яких нібито згадувався і "план Шатун". Втім, у відповідному документі були українізми, не характерні для російського середовища, як то "в Україні".

Олена Рощенко, УП