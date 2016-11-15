Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бурбак назвав мітинги антимайданом: людей звозили за 500 гривень

Вівторок, 15 листопада 2016, 16:47

Лідер фракції "Народного фронту" Максим Бурбак розповів, що частину учасників акцій протесту, які проходили у центрі Києва 15 листопада, політики привезли до столиці за гроші.

Про це він сказав у Верховній Раді, закликаючи підтримати законопроект президента про врегулювання питання ошуканих вкладників.

"Я з ними спілкувався також. Вони там на вулиці стоять і справедливо вимагають від нас врегулювання цих конфліктів. Але я спілкувався з тими вкладниками, яких не привезли за 500 гривень із Житомира, не набирали по всій Україні для того, щоб розхитати ситуацію, для того щоб разом з "Опоблоком" ходити під НБУ й заводити, розхитувати ситуацію в країні", – сказав Бурбак.

"Ми не дамо звозити людей на Антимайдан, не буде цього", – заявив він.

Бурбак заявив, що фракція "Народного фронту" майже повним складом була учасником Революції Гідності: "Ми тоді стояли за ідею, а не за 500 гривен для того, щоб звозити і вирішувати свої власні питання".

"Всім політиканам не раджу… Народ України вам не повірить", – додав він.

Перед його виступом лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко привітала ошуканих вкладників із "перемогою":

"Саме ваша сила синергії, ваш тиск на президента персонально (подіяв) – і президент, боячись вашої сьогоднішньої акції, запросив ошуканих вкладників банку "Михайлівський" і підписав перед телебаченням законопроект… Це справжня перемога людей. Без тиску вулиці ні цей президент, ні ця Рада, ні Кабінет міністрів діяти не можуть".

За словами Тимошенко, Рада ошуканих вкладників оголосила збір на 15 листопада тих, хто постраждав від банківської системи, зокрема валютних вкладників, "для того, щоб натиснути на президента і примусити діяти", – і це спрацювало.

Вона закликала всіх громадян: "Ваше життя свідомо нищиться корупціонерами найвищого ґатунку, президентом-олігархом. Боріться".

Журналісти й користувачі соцмереж повідомляли про те, що кілька розрізнених мітингів біля Верховної Ради та Національного банку виглядають дуже організованими.

Їм передували повідомлення про пошук людей для мітингів.

 

Людей збирали на Хрещатику на 9 ранку.

 

Була інформація і про платню учасникам акцій.

 

Раніше Служба безпеки України заявила, що акціями вкладників банку 15 листопада розпочнеться реалізація плану "Шатун", вигаданого російською владою для дестабілізації ситуації в Україні та перешкоджання наданню безвізового режиму з Євросоюзом Україні.

СБУ призначила розслідування щодо злитих 23 жовтня "листів" помічника президента РФ Владислава Суркова, у яких нібито згадувався і "план Шатун". Втім, у відповідному документі були українізми, не характерні для російського середовища, як то "в Україні".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївТимошенкобанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
Усі новини...
Реклама: