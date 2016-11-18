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Геращенко: Вибачатися перед сином Януковича я не буду

П'ятниця, 18 листопада 2016, 18:36

Радник глави МВС Антон Геращенко буде оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва на користь сина екс-президента Віктора Януковича Олександра.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу в п'ятницю ввечері.

"Безумовно, буду оскаржувати. (...) Що стосується судді Савчука. У нас, на жаль, суди працюють за принципом, що закон можна повернути як дишло - куди повернеш, так і вийшло. Я сподіваюся, що апеляційним судом рішення буде скасовано", - заявив Геращенко.

"Цей позов цивільний, Олександр Янукович вимагає вибачень. Однак вибачатися перед сином Януковича я не буду", - додав він.

Як відомо, Печерський райсуд Києва визнав недостовірною, такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію про причетність сина екс-президента Віктора Януковича Олександра до вбивств на Майдані.

Українська правда

Теми: ЯнуковичГеращенко
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