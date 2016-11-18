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Геращенко: Извинений сыну Януковича я приносить не буду

Пятница, 18 ноября 2016, 18:36

Советник главы МВД Антон Геращенко будет оспаривать решение Печерского райсуда Киева в пользу сына экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом он сказал в эфире 112 канала в пятницу вечером.

"Безусловно, буду оспаривать. (…) Что касается судьи Савчука. У нас, к сожалению, суды работают по принципу, что закон можно повернуть как дышло – куда повернешь, так и вышло. Я надеюсь, что апелляционным судом решение будет отменено", - заявил Геращенко.

"Этот иск гражданский, Александр Янукович требует извинений. Однако никаких извинений сыну Януковича я приносить не буду", - добавил он.

Как известно, Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичГеращенко
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