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Умеров: За збори Меджлісу "влада" Криму відкриватиме справи

Субота, 19 листопада 2016, 04:30
Умеров: За збори Меджлісу влада Криму відкриватиме справи

Після прийняття Верховним судом Російської Федерації рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, за кожні збори Меджлісу будуть відкриватися кримінальні справи.

Про це повідомив увечері в п'ятницю, 18 листопада, заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прийнято рішення Верховним судом РФ про заборону Меджлісу кримськотатарського народу ... Не дивлячись на те, що ми не визнаємо це рішення, не дивлячись на те, що Меджліс не є громадською організацією - це виборний представницький орган кримських татар, за кожне наше зібрання тепер будуть відкривати кримінальні справи. До цього часу це обмежувалося невеликими штрафами за участь у забороненій організації", - зазначив він.

29 вересня 2016 року Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії і в анексованому Криму як "екстремістської" організації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Меджлісанексія
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