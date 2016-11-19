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Умеров: За собрания Меджлиса "власти" Крыма будут открывать дела

Суббота, 19 ноября 2016, 04:30
Умеров: За собрания Меджлиса власти Крыма будут открывать дела

После принятия Верховным судом Российской Федерации решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, за каждое собрание Меджлиса будут открываться уголовные дела.

Об этом сообщил вечером в пятницу, 18 ноября, заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, передает "Интерфакс-Украина".

"Принято решение Верховным судом РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа… Несмотря на то, что мы не признаем это решение, не смотря на то, что Меджлис не является общественной организацией – это выборный представительский орган крымских татар, за каждое наше собрание теперь будут открывать уголовные дела. До этого времени это ограничивалось небольшими штрафами за участие в запрещенной организации", - отметил он.

29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России и в аннексированном Крыму как "экстремистской" организации.

Темы: Меджлисаннексия
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