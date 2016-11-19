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Суд розгляне продовження запобіжного заходу у "справі Єфремова"

Субота, 19 листопада 2016, 13:36

Печерський райсуд м.Києва почав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це повідомили в ефірі телеканала "112 Україна".

Як заявив сам Єфремов, засідання зібрали екстрено, за півгодини до початку. На його думку, це було зроблено для того, щоб на засіданні не була присутня преса.

У засіданні суду оголошено перерву, оскільки захист підсудного оголосив про відвід судді Володимира Карабаня, який розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу.

Раніше Апеляційний суд Києва відмовив Олександру Єфремову в апеляції і залишив його під вартою до 24 листопада.

Теми: ЄфремовсудЛНР
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