Суд рассмотрит продление меры пресечения по "делу Ефремова"

Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

Как заявил сам Ефремов, заседание собрали экстренно, за полчаса до начала. По его мнению, это было сделано для того, чтобы на заседании не присутствовала пресса.

В заседании суда объявлен перерыв, поскольку защита подсудимого объявила об отводе судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения.

Ранее Апелляционный суд Киева отказал Александру Ефремову в апелляции и оставил его под стражей до 24 ноября.