Суд рассмотрит продление меры пресечения по "делу Ефремова"
Суббота, 19 ноября 2016, 13:36
Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова.
Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".
Как заявил сам Ефремов, заседание собрали экстренно, за полчаса до начала. По его мнению, это было сделано для того, чтобы на заседании не присутствовала пресса.
В заседании суда объявлен перерыв, поскольку защита подсудимого объявила об отводе судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения.
Ранее Апелляционный суд Киева отказал Александру Ефремову в апелляции и оставил его под стражей до 24 ноября.