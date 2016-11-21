Силовики вивчають вилучене майно заступниці Гонтаревої

Правоохоронні органи проводять експертизу майна, яке було вилучено під час обшуку у заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової в рамках розслідування банкрутства банку "Михайлівський".

Про це розповів начальник Головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко, передають "Українські новини".

"Були обшуки у заступника голови НБУ, вилучалися речі, що представляють інтерес для слідства. Зараз проводяться експертиза та огляд вилученого майна. Поки їй нічого не повернуто. Робота триває", - сказав він.

За його словами, їй не повідомлено про підозру. Крищенко додав, що правоохоронці вивчають аудіозаписи, оприлюднені раніше в ЗМІ, про нібито телефонні розмови Рожкової щодо банку "Михайлівський".

Як відомо, Бізнесмен Віктор Поліщук обвинувачує заступника голови Національного банку Катерину Рожкову в тиску на менеджмент банку "Михайлівський" з вимогою продати банк.

10 листопада Рожкова заявила, що її телефонні розмови прослуховували.

У жовтні співробітники Національної поліції в ході обшуку в будинку заступника голови Національного банку Катерини Рожкової вилучили мобільний телефон.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

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