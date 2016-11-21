Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики изучают изъятое имущество заместителя Гонтаревой

Понедельник, 21 ноября 2016, 12:18

Правоохранительные органы проводят экспертизу имущества, которое было изъято при обыске у заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передают "Украинские новости".

"Были обыски у замглавы НБУ, изымались вещи, представляющие интерес для следствия. Сейчас проводятся экспертиза и осмотр изъятого имущества. Пока ей ничего не возвращено. Работа продолжается", - сказал он.

По его словам, ей не сообщено о подозрении. Крищенко добавил, что правоохранители изучают аудиозаписи, обнародованные ранее в СМИ информацию о якобы телефонные разговоры Рожковой по банку "Михайловский".

Как известно, бизнесмен Виктор Полищук обвиняет заместителя председателя Национального банка Екатерину Рожкову в давлении на менеджмент банка "Михайловский" с требованием продать банк.

10 ноября Рожкова заявила, что ее телефонные разговоры прослушивали.

В октябре сотрудники Национальной полиции в ходе обыска в доме заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой изъяли мобильный телефон.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

Читайте также: Украинцы заплатили 1,2 миллиарда за "тех парней" и Порошенко. Почему это так?

Темы: ГонтареваНБУбанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: