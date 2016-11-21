Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Учасники віче на Майдані озвучили вимоги та вирішили розходитися

Понеділок, 21 листопада 2016, 20:09

Учасники заворушень на вул. Велика Васильківська повернулися на Майдан Незалежності в центрі Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", близько 200 осіб, переважно чоловіки спортивної статури з жовтими стрічками на рукавах, прибули на Майдан Незалежності і розташувалися біля стели Незалежності.

Перед присутніми виступає командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський.

Молоді люди з жовтими стрічками стоять відокремлено.

Біля стели відновилося віче. Учасники акції тримають прапори з написом "Білий молот" і "Правий сектор", а також державні прапори України.

Коханівський озвучив вимоги учасників віче і закликав їх розходитися.

Він зажадав від влади відпустити заарештованих раніше побратимів, вивести з Мінського процесу Леоніда Кучму і Віктора Медведчука. В іншому випадку він пригрозив, що наступного разу протестувальники будуть діяти більш жорстко.

"Уже не російські банки будуть (в центрі уваги учасників протесту), а безпосередньо Банкова", - сказав Коханівський.

Він підкреслив, що ці вимоги повинні бути виконані до 1 грудня.

"Сподіваюся, до цього часу режим внутрішньої окупації схаменеться і почне відпускати наших побратимів", - сказав він.

Як відомо, на Майдані Незалежності в Києві біля стели зібралося віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Раніше вже відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Учасники акції, приуроченої до річниці Революції Гідності, також розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука. Постраждав також офіс російського "Сбєрбанку".

Теми: Майданакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: