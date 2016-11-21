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Участники вече на Майдане озвучили требования и решили расходиться

Понедельник, 21 ноября 2016, 20:09

Участники беспорядков на ул. Большая Васильковская вернулись на Майдан Независимости в центре Киева.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", около 200 человек, преимущественно мужчины спортивного телосложения с желтыми ленточками на рукавах, прибыли на Майдан Независимости и разместились возле стелы Независимости.

Перед присутствующими выступает командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский.

Молодые люди с желтыми ленточками стоят обособленно.

У стелы возобновилось вече. Участники акции держат флаги с надписью "Белый молот" и "Правый сектор", а также государственные флаги Украины.

Коханивский озвучил требования участников вече и призвал их расходиться.

Он потребовал от власти отпустить арестованных ранее побратимов, вывести из Минского процесса Леонида Кучму и Виктора Медведчука. В противном случае он пригрозил, что в следующий раз протестующие будут действовать более жестко.

"Уже не российские банки будут (в центре внимания протестующих), а непосредственно Банковая", - сказал Коханивский.

Он подчеркнул, что эти требования должны быть выполнены до 1 декабря.

"Надеюсь, до этого времени режим внутренней оккупации опомнится и начнет отпускать наших побратимов", - сказал он.

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вечепо случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Ранее произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, также разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука. Пострадал также офис российского "Сбербанка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Майданакции
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