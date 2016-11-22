Посилений режим правоохоронці збережуть до завершення акцій

Столична поліція у вівторок продовжить роботу у посиленому режимі.

Про це заявив керівник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко каналу "112 Україна".

"Посилений режим буде, можливо, не в такому обсязі будемо задіювати людей, бо на вівторок заявок на масові заходи немає, досить невеликі будуть заходи, але якщо будуть зміни, зможемо посилити, є достатньо сил", – сказав він.

У свою чергу, керівник апарата голови Служби безпеки України Олександр Ткачук сказав в ефірі телеканалу, що правоохоронці будуть працювати в Києві в посиленому режимі доти, доки будуть проходити масові заходи.

"Ми, як заявляв голова СБУ вчора, не підвищували рівень терористичної загрози як по Україні, так і в Києві в цілому. СБУ й інші правоохоронні органі працюють у посиленому режимі, тому що розуміємо ті виклики, які існують", – зазначив він.

"Учорашні події показали, що небезпідставні були ті заходи, які вживалися. Можна говорити про те, що певні прояви насильства мали одиничний характер. Ми будемо продовжувати працювати в такому режимі доти, доки будуть проходити масові заходи в Києві", – сказав Ткачук.

"Але це не вперше й, на жаль, не востаннє, коли мітингувальники чи особи, які перебувають поруч із ними, роблять такі провокації", – додав він.

За словами Ткачука, станом на ранок 22 листопада ситуація під контролем, передумов для серйозних хвилювань немає.

Про безпеку мітингувальників будуть і далі дбати правоохоронці.

Як відомо, напередодні ввечері, у день третьої річниці початку Євромайдану, на Майдані Незалежності пройшло народне віче. Спочатку було два місця скупчення людей – звучали виступи й пісні. Пізніше під Стелою Незалежності пролунав заклик запалити шини, після чого сталися зіткнення учасників акції й правоохоронців.

Після завершення зборів частина його учасників пішли пікетувати офіс Віктора Медведчука – кума президента РФ, який просував ідею федералізації України. Радикально налаштовані люди підпалили шину й розбили вікна, у будівлю кидали файєри, через що виникла пожежа.

Крім того, протестувальники розгромили відділення російського "Сбербанку" біля площі Льва Толстого.

За даними поліції Києва, під час масових акцій 21 листопада постраждали три людини.