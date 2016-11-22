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Усиленный режим правоохранители сохранят до окончания акций

Вторник, 22 ноября 2016, 08:33

Столичная полиция во вторник продолжит работу в усиленном режиме. 

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко каналу "112 Украина".

"Усиленный режим будет, возможно, не в таком объеме будем задействовать людей, потому что на вторник заявок на массовые мероприятия нет, достаточно небольшие будут мероприятия, но если будут изменения, сможем усилить, есть достаточно сил", – сказал он.

В свою очередь, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сказал в эфире телеканала, что правоохранители будут работать в Киеве в усиленном режиме до тех пор, пока будут проходить массовые мероприятия.

"Мы, как заявлял глава СБУ вчера, не повышали уровень террористической угрозы как по Украине, так и в Киеве в целом. СБУ и другие правоохранительные органы работают в усиленном режиме, потому что понимаем те вызовы, которые существуют", – отметил он.

"Вчерашние события показали, что небезосновательны были те меры, которые принимались. Можно говорить о том, что определенные проявления насилия имели единичный характер. Мы будем продолжать работать в таком режиме до тех пор, пока будут проходить массовые мероприятия в Киеве", – сказал Ткачук.

"Но это не впервые и, к сожалению, не в последний раз, когда митингующие или лица, которые находятся рядом с ними, совершают такие провокации", – добавил он.

По словам Ткачука, по состоянию на утро 22 ноября ситуация находится под контролем, предпосылок для серьезных волнений нет.

О безопасности митингующих будут и дальше заботиться правоохранители.

Как известно, накануне вечером, в день третьей годовщины начала Евромайдана, на Майдане Независимости прошло народное вече. Сначала было два места скопления людей – звучали выступления и песни. Позже под Стелой Независимости позвучал призыв зажечь шины, после чего произошли столкновения участников акции и правоохранителей.

После окончания собрания часть его участников пошли пикетировать офис Виктора Медведчука – кума президента РФ, который продвигал идею федерализации Украины.

Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания, в здание бросали файеры, из-за чего возник пожар. 

Кроме того, протестующие разгромили отделение российского "Сбербанка" у площади Льва Толстого.

По данным полиции Киева, во время массовых акций 21 ноября пострадали три человека.

Темы: полицияСБУакцииКиев
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