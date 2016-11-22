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Мінстець не встигне підготувати стратегію по Криму до кінця року

Вівторок, 22 листопада 2016, 10:58

Міністерство інформаційної політики має намір презентувати комунікаційну стратегію щодо Криму в 2017 році.

Про це сказала перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар в ході презентації дослідження "Крим після анексії. Державна політика, виклики, рішення і дії. Біла книга" у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, те, що ми плануємо звернути в цю комунікаційну стратегію, яку плануємо представить вже в наступному році, на жаль, в цьому ми не встигаємо (...)", – сказала вона.

Заступник міністра додала, що стратегія передбачатиме роботу як з іноземною, так і з внутрішньою, українською аудиторією.

Теми: МінстецьКрим
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