Мінстець не встигне підготувати стратегію по Криму до кінця року

Міністерство інформаційної політики має намір презентувати комунікаційну стратегію щодо Криму в 2017 році.



Про це сказала перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар в ході презентації дослідження "Крим після анексії. Державна політика, виклики, рішення і дії. Біла книга" у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Я сподіваюся, те, що ми плануємо звернути в цю комунікаційну стратегію, яку плануємо представить вже в наступному році, на жаль, в цьому ми не встигаємо (...)", – сказала вона.



Заступник міністра додала, що стратегія передбачатиме роботу як з іноземною, так і з внутрішньою, українською аудиторією.