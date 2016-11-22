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Минстець не успеет подготовить стратегию по Крыму до конца года

Вторник, 22 ноября 2016, 10:58

Министерство информационной политики намерено презентовать коммуникационную стратегию в отношении Крыма в 2017 году.

Об этом сказала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар в ходе презентации исследования "Крым после аннексии. Государственная политика, вызовы, решения и действия. Белая книга" во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, то, что мы планируем завернуть в эту коммуникационную стратегию, которую планируем представить уже в следующем году, к сожалению, в этом мы не успеваем (…)", – сказала она.

Замминистра добавила, что стратегия будет предусматривать работу как с иностранной, так и с внутренней, украинской аудиторией.

Темы: МинстецьКрым
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