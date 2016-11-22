Суд у справі Єфремова відмовився відводити суддю

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання захисту екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова щодо відводу слідчого судді Володимира Карабаня.

Таке рішення оголосив у вівторок сам суддя Карабань.

Він обгрунтував це зловживанням з боку захисту.

"Оскільки 19 листопада заяву про відвід було відхилено, 21 листопада відповідне клопотання теж було відхилено, це вже третє аналогічне клопотання, тому суд залишає його без розгляду", – сказав Карабань.

У свою чергу адвокати Єфремова обгрунтовавували свій відвід тим, що Карабань раніше вже виносив ухвалу щодо тримання під вартою Єфремова і може бути упередженим.

Водночас підтримати Єфремова у суді прийшов депутат з фракції "Опозиційний блок" Юрій Мірошниченко.

Як відомо, у понеділок суд відкладав розгляд справи Єфремова через заяву сторони захисту на відведення судді.

Термін утримання Єфремова під вартою закінчується у четвер.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП