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Суд над Єфремовим, арешт якого закінчується в четвер, перенесли

Понеділок, 21 листопада 2016, 14:48

Засідання Печерського райсуду Києва щодо продовження арешту екс-голови фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, термін дії якого закінчується 24 листопада, відкладено до розгляду питання про відвід судді.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив адвокат Андрій Смирнов.

За його словами, на засіданні в понеділок сторона захисту заявила відвід секретарю судового засідання у зв'язку з неналежною організацією процесу, а потім – прокурору, оскільки вважає його заангажованим.

Суддя Володимир Карабань відхилив ці клопотання і після обідньої перерви один з адвокатів Єфремова Євген Солодко заявив клопотання про відвід судді.

"Після цього у засіданні було оголошено перерву до того моменту, коли автоматична система розподілу справ визначить суддю, який розглядатиме клопотання про відвід", – сказав Смирнов.

Як відомо, під час засідання у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.

Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Теми: Єфремовсуд
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