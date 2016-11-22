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Якщо Янукович не захоче допиту по скайпу, почнеться заочний суд – Петренко

Вівторок, 22 листопада 2016, 15:07

Якщо екс-президент Віктор Янукович не озвучить свої покази в ході відеоконференції, прокуратура без них в рамках заочного провадження зможе передати матеріали в суд для розгляду по суті.

Про це міністр юстиції Павло Петренко заявив в ефірі каналу 112, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо та сторона буде ухилятися від допиту, або РФ не забезпечить відповідні технічні можливості для проведення допиту, я переконаний, що в правоохоронних органах є достатньо доказової бази для того, щоб в рамках заочного кримінального провадження завершити перші справи, як це анонсував генеральний прокурор, і передати ці справи в українські суди для розгляду по суті", – сказав він.

"Нам цей допит потрібен для того, щоб завершити відповідну юридичну складову кримінальних розслідувань", – зазначив глава Мін'юсту.

Він додав, що Україна здійснила всі юридичні процедури для того, щоб дати Януковичу можливість озвучити свої свідчення.

Як відомо, Святошинський райсуд Києва у четвер вирішить питання допиту Януковича по відеозв'язку.

Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичПетренкодопитсуд
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