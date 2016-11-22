Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає найбільш правильним формат очного допиту екс-президента Віктора Януковича у "справах Майдану" і закликає його повернутися в Україну.



Про це він сказав у вівторок в Гаазі журналістам, коментуючи майбутній допит екс-президента в режимі відеоконференції, передає "Інтерфакс-Україна".



"У Генпрокуратури немає ніякої компетенції для налагодження зв'язку (для проведення допиту в режимі відеоконференції). Я взагалі вважаю найбільш правильним очний допит Януковича в українському суді", – сказав Луценко.



Генпрокурор наголосив, що він особисто вважає це найбільш ефективним способом отримання необхідних свідчень.



При цьому він висловив сумнів у тому, що за допомогою Скайпу можна отримати цінні свідчення для розслідування.



"Останнім часом Янукович вимагає очних ставок, надання йому певних доказів, – welcome to Ukraine, ласкаво просимо до Києва: приїжджайте будь ласка, Віктор Федорович, вас чекає справедливість і закон", – закликав Луценко.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що екс-президент Віктор Янукович не озвучить свої покази в ході відеоконференції, прокуратура без них в рамках заочного провадження зможе передати матеріали в суд для розгляду по суті.

Як відомо, Святошинський райсуд Києва 24 листопада вирішить питання допиту Януковича по відеозв'язку.

Раніше прокурор ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що допит Януковича по відеозв'язку може відбутися 25 листопада.