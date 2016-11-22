Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает наиболее правильным формат очного допроса экс-президента Виктора Януковича по "делам Майдана" и призывает его вернуться в Украину.

Об этом он сказал во вторник в Гааге журналистам, комментируя предстоящий допрос экс-президента в режиме видеоконференции, передает "Интерфакс-Украина".



"У Генпрокуратуры нет никакой компетенции для налаживания связи (для проведения допроса в режиме видеоконференции). Я вообще считаю наиболее правильным очный допрос Януковича в украинском суде", – сказал Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что он лично считает это наиболее эффективным способом получения необходимых показаний.

При этом он выразил сомнение в том, что посредством Скайпа можно получить ценные показания для расследования.



"В последнее время Янукович требует очных ставок, предоставления ему определенных доказательств, – welcome to Ukraine, добро пожаловать в Киев: приезжайте пожалуйста, Виктор Федорович, вас ждет справедливость и закон", – призвал Луценко.

Ранее министр юстиции Павел Петренко отмечал, что если экс-президент Виктор Янукович не озвучит свои показания в ходе видеоконференции, прокуратура без них в рамках заочного производства сможет передать материалы в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, Святошинский райсуд Киева 24 ноября обсудит возможность допроса Януковича по видеосвязи.

Прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.