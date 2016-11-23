Кличка теж допитали у справі Майдану

Генеральна прокуратура допитала мера Києва, голову Київської міської держадміністрації Віталія Кличка у справі про злочини проти активістів Євромайдану.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

Кличка допитали в якості свідка 16 листопада.

Інші подробиці не повідомляються.

Як відомо, 18 листопада Генпрокуратура допитала президента Петра Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану, хоча спершу його викликали на допит на 29 листопада. Так зробили нібито через графік глави держави.

Cлідчі ГПУ запрошували на допит як свідків у справі щодо подій під час Євромайдану президента Петра Порошенка, екс-прем’єра Арсенія Яценюка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, мера Києва Віталія Кличка, спікера ВР Андрія Парубія та інших.

Більшість із них уже дали свідчення.

За даними генпрокурора Юрія Луценка, який також був одним із політичних лідерів Майдану, у справах проти тодішніх активістів засуджено 35 осіб, 152 особи перебувають у судових процесах, близько 190 – під досудовим слідством.

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