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Кличко тоже допросили по делу Майдана

Среда, 23 ноября 2016, 08:32

Генеральная прокуратура допросила мэра Киева, главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

Об этом говориться в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Кличко допросили в качестве свидетеля 16 ноября.

Другие подробности не сообщаются.

Как известно, 18 ноября Генпрокуратура допросила президента Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана, хотя изначально его вызывали на допрос на 29 ноября. Так сделали якобы из-за графика главы государства.

Следователи ГПУ звали на допрос как свидетелей по делу о событиях во время Евромайдана президента Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, спикера ВР Андрея Парубия и других.

Большинство из них уже дали показания.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, который тоже был одним из политических лидеров Майдана, в делах против тогдашних активистов осуждены 35 человек, 152 человека находятся в судебных процессах, порядка 190 – под досудебным следствием.

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Темы: МайданЕвромайданВиталий КличкоГенпрокуратура
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