Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парцхаладзе став заступником міністра з питань ЖКГ

Середа, 23 листопада 2016, 12:40

Кабінет міністрів призначив заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства колишнього першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято під час засідання уряду в середу.

Як відомо, на початку листопада Парцхаладзе звільнився з посади в КОДА.

Теми: ЖКГКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ЖКГ
Зеленський про підвищення тарифів на воду: Ганебне й непрофесійне рішення
Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так
Загарбники готуються підняти плату за комуналку на окупованій Луганщині – ОВА
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: