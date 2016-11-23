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Парцхаладзе стал замминистра по вопросам ЖКХ

Среда, 23 ноября 2016, 12:40

Кабинет министров назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства бывшего первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление из Кабинета министров.

Согласно сообщению, решение было принято во время заседания правительства в среду.

Как известно, в начале ноября Парцхаладзе уволился с должности в КОГА.

Темы: ЖКХКабинет министров
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