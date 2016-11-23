У справі Єфремова свідчитиме екс-регіонал, який раніше вийшов із СІЗО

Екс-регіонал Володимир Медяник прийшов до суду, де розглядають клопотання щодо продовження терміну тримання під вартою екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова.

Про це з Печерського райсуду Києва повідомляє кореспондент "Української правди".

У суді він перебуває в якості свідка.

Суддя Володимир Карабань задовольнив клопотання захисту Єфремова про допит Медяника в залі суду.

Як відомо, 23 листопада Печерський районний суд Києва продовжив розгляд продовження екс-регіоналу запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомлялося, 7 серпня стало відомо про затримання в рамках справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова ще одного фігуранта – екс-нардепа Медяника.

Він підозрювався у скоєнні навмисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків по ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України; в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ч.1 ст.258-3 КК України.

8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Луценко заявив, що Медяник займався посередницькою діяльністю між "ЛНР" і українською стороною.

24 жовтня стало відомо, що адміністрація Лук'янівського СІЗО звільнила Медяника.

Адвокат Медяника Олег Бабич повідомив, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо його підзахисного, і він вийшов на свободу.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП