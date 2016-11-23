Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По делу Ефремова допросят экс-регионала, который ранее вышел из СИЗО

Среда, 23 ноября 2016, 14:43

Экс-регионал Владимир Медяник пришел в суд, где рассматривается ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова.

Об этом из Печерского райсуда Киева сообщает корреспондент "Украинской правды".

 
уп

В суде Медяник находится в качестве свидетеля.

Судья Владимир Карабань удовлетворил ходатайство защиты Ефремова о его допросе в зале суда.

Как известно, 23 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение продолжения экс-регионалу меры пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта - экс-нардепа Медяника.

Он подозревался в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

24 октября стало известно, что администрация Лукьяновского СИЗО освободила Медяника.

Адвокат Медяника Олег Бабич сообщил, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении его подзащитного, и он вышел на свободу.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Ефремов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: