Суд по Єфремову засідав до 3 ночі
Четвер, 24 листопада 2016, 07:44
Засідання Печерського суду у справі екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова тривало до 3 години ранку.
Про це повідомляє телеканал 112.
Засідання почалося в середу і тривало близько 17 годин. О 3:15 суд взяв перерву до 9 ранку четверга. У четвер закінчується термін запобіжного заходу.
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".