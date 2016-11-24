Пункт пропуску "Золоте" не працює: бойовики не пропускають людей

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" на Луганщині не працює, бо бойовики так і не прийняли рішення про пропуск громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 24 листопада.

"Усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, окрім КПВВ "Золоте", що на дорожньому коридорі "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ", – сказано в повідомленні.

"Його роботу тимчасово призупинено відповідно до наказу штабу АТО, у зв’язку з тим, що на протилежній стороні так і не було прийняте рішення про пропуск громадян на цьому напрямку", – пояснюють прикордонники.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках – у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське.

Сили мали бути відведені на цих точках після тижня тиші. Поки що вдалося розвести сили поруч із Петрівським та Золотим, а в Станиці Луганській процес іще не почався.

Відкрити пункт пропуску в Золотому мали після розведення військ.

23 листопада бойовики мали розпочати пропуск на контрольному пункті "Золоте", однак цього не сталося..

Того ж дня Тристороння контактна група на засіданні в Мінську попередньо домовилася про відкриття КПВВ "Золоте" до 10 грудня.

Олена Рощенко, УП