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СБУ проведет экспертизу записей разговоров заместителя Гонтаревой

Четверг, 24 ноября 2016, 14:22

Служба безопасности Украины получила обращение депутата Евгения Мураева относительно якобы выведения денег из банковской системы Украины.

СБУ уже изучает информацию, изложенную в нем, сообщает пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

"В частности будут проведены соответствующие экспертизы записей телефонных переговоров, предоставленных Мураевым", – уточняет она.

Также СБУ выясняет все обстоятельства возможной организации незаконной прослушки – согласно ст. 359 Криминального кодекса.

Как известно, 9 ноября в СМИ слили аудиозаписи разговоров якобы заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой с советником главы правления "Платинум-Банка" Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом касательно лоббирования интересов упомянутого банка. Якобы именно они добивались банкротства банка "Михайловский".

10 ноября Рожкова призвала правоохранительные органы проверить, кто и на каких основаниях прослушивает ее телефонные разговоры и потом разглашает их. "Подобные провокации могут негативно повлиять на состояние того или иного банка, а в итоге и банковской системы в целом", – заявила она.

Рожкова объяснила, что у нее постоянно идет диалог с "проблемными" банками.

В октябре у Рожковой провели обыск в связи с аферами в банке "Михайловский" – и изъяли мобильный телефон.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже заявила, что записи разговоров руководства НБУ "с руководителями российского банка" приложены к жалобе в СБУ об увеличении присутствия российских банков в Украине.

Тимошенко также утверждает, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева уничтожила уже 84 банка, а усилиями главы Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина активы ликвидированных банков оценены в 99 млрд грн. вместо 448 млрд грн.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУНБУпрослушкаГонтаревабанки
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