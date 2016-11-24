Тимошенко не заперечила, що "Велес" спонсорує "Батьківщину"
Верховний Суд підтвердив, що банк "Велес" закрили незаконно, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Журналіст під НАБУ попросив Тимошенко прокоментувати слова голови Національного банку Валерії Гонтаревої про те, що банк "Велес" є спонсором партії "Батьківщина".
"Ми звикли вже до того, що завжди великі корупційні оборудки намагаються перевести в особистісні речі", – сказала вона.
Тимошенко зазначила, що "у банку "Велес" немає жодного ошуканого вкладника"
"Сьогодні є рішення Верховного Суду, яке прямо говорить про те, що Гонтарева закрила банк "Велес" незаконно – і це було практично політичною розправою над членами партії "Батьківщина", над її командою", – заявила вона.
"Крім того, ще по декількох банках, які грубо ліквідовані Гонтаревою, сьогодні є рішення вищої касаційної інстанції, що це була практично розправа з банківською системою, а не обґрунтоване закриття банків", – додала лідер "Батьківщини".
Тимошенко також згадала про банк "Хрещатик":
"Більше, ніж 20 років, працював банк, мав чудову репутацію, надійних клієнтів, які в цьому банку десятками років берегли свої гроші. У банку "Хрещатик" спочатку забрали усі цікаві активи, які чого варті були, передали в банк Порошенка – а потім цей банк "грохнули".
За її словами, банки штучно знищують, щоб "зачистити" українську банківську систему.
Раніше Гонтарева натякнула, що Україні шкодить популізм Тимошенко, яка закликає до відставки й розслідувань у відношенні голови НБУ.
За словами керівника Нацбанку, суд поновив діяльність банку "Велес", який належить "спонсору" партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву, тоді як НБУ закрив його за відмивання коштів і виведення лише за рік майже 500 млн доларів "за фіктивними контрактами".
Олена Рощенко, УП